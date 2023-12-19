Танцор и шоумен Дмитрий Красилов умер в Москве 18 декабря

19 декабря 2023, 16:30, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

18 декабря в СМИ и Telegram-каналах появились новости о смерти Дмитрия Красилова, известного как Пухляш из клипа Little Big. Шоумена нашли мертвым в квартире в Москве. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Красилову было всего 29 лет. Он родился в Заринске, учился в Барнауле и почти всю жизнь танцевал. Amic.ru пообщался с друзьями, знакомыми и учителями Дмитрия Красилова и спросил, каким они его помнят.

"Пытался быть лучиком света"

Друзей Дмитрия, как и большинство других людей, новость о смерти танцора шокировала.

"В два часа ночи мне позвонили из Москвы, сказали, что Дмитрия не стало. Он часто говорил, что придет тот период, когда так случится. Но когда я у него спрашивал о здоровье, он всегда отвечал, что все хорошо. Единственное – жаловался на длительные поездки. Поэтому новость меня очень шокировала, ему 29 лет, он только начал заниматься шоу-бизнесом. Всю ночь я не спал. У нас друзья общие после этого находятся в некоем трансе. Мы были хорошими друзьями, общались почти пять лет", – поделился друг Дмитрия Красилова Александр.

Александр отметил, что Красилов в последние годы занимался благотворительностью, не показывая это публично, помогал детям, был открытым, поддерживал других людей и казался позитивным "даже тогда, когда ему тяжело".

"Мы познакомились еще в "Молодой гвардии", я был руководителем барнаульского горотделения. Он выступал в качестве танцора на нашем проекте, потом решил стать волонтером, и так мы познакомились. В августе он должен был прилететь и выступить на юбилейном мероприятии, но, увы, мы так и не увиделись. Встречались месяца четыре назад в последний раз. Тут есть духовные, религиозные вопросы, которые нас объединяют. У него очень большой круг знакомств, потому что он был открытым, добродушным, готовым общаться, пытался быть лучиком света, который хотел вокруг себя сплотить всех. Он всегда излучал жизнерадостность", – отметил Александр.

Еще один барнаульский друг Дмитрия, Евгений, рассказал, что он познакомился с Пухляшом как раз на благотворительном проекте. Вместе они ходили в детские дома и устраивали уличные тренировки, чтобы привлечь внимание к спорту. По словам Евгения, в каждый приезд Дмитрия им удавалось заняться благотворительностью.

"Он веселый, жизнерадостный, и это большая потеря для нас. Он планировал в августе прилететь в Барнаул, провести благотворительное мероприятие, но не судьба. Много историй с ним есть. Например, рядом с институтом культуры, где он учился, находится кадетская школа и там дети собираются, раскладывают картонки и танцуют. Он когда проходил мимо, тоже танцевал с ними, причем это было неожиданно. Он показывал большой пример", – рассказал Евгений.

Дмитрий Красилов/ Фото со страницы Дмитрия Красилова во Вконтакте

"Что только он не делал"

Мария, которая училась вместе с Дмитрием Красиловым в Алтайском краевом колледже культуры и искусств (там Красилов обучался до АГИК), рассказала, что помнит его веселым и позитивным парнем.

"Он всегда привлекал к себе внимание, было о чем с ним поговорить. В колледже носил шапочку в виде быка. Также он красил бороду в зеленый, розовый цвет – что только он не делал. Веселый был парнишка, одним словом. Мы общались только в колледже, а после колледжа перестали. Но когда видела его в передачах или танцах, гордость брала, что Дмитрий молодец и так поднялся", – рассказала Мария.

Другая знакомая Дмитрия, Виктория, вместе с ним участвовала во втором сезоне шоу "Танцы" на телеканале ТНТ в 2015 году. Она отметила, что Красилов тогда был настоящей "звездочкой проекта".

"Грустить Дима никому не давал, был добрым и позитивным. Он очень стремился стать знаменитым, и сделал это – пусть и спустя пять лет. Пожалуй, он стал самым знаменитым участником проекта за все годы. После проекта мы разъехались по разным городам, но общались в социальных сетях", – сказала Виктория.

Дмитрий Красилов / Фото со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

"Не боялся неудач"

Бывший ректор Алтайского государственного института культуры Галина Буевич отметила, что помнит, как подписывала указ о зачислении Красилова в вуз на направление "социальная и культурная деятельность". Дмитрия Красилова она назвала оригинальным и неординарным парнем, который всегда хотел выделиться из толпы и не боялся высказать свою точку зрения.

"Только он поступил, была встреча с ректором, полтора месяца отучились. У первокурсников обычно вопросов очень мало. Но у Дмитрия из нашлось не меньше 10, он старался показать себя. Он был очень активный и хотел участвовать во многих мероприятиях, однако он не был системным, ему не всегда нравилось посещать лекции, приходить вовремя в вуз. Он себя искал, ему хотелось большего, поэтому он уехал в Москву, работал там летом и остался, не окончив институт. Как-то потом приехал в город и тогда разрешил использовать свое имя при рекламе нашего направления подготовки, на котором учился. Он говорил, что хоть и не окончил вуз, но эти годы не были для него бесполезными. Вообще, конечно, он был интересен в мыслях и смел, не боялся неудач", – поделилась Буевич.

Преподаватель танцев Людмила Епифанова обучала Дмитрия Красилова с 2-го класса школы – сначала в коллективе эстрадного танца "Улыбка", а затем – в театре "Зазеркалье".

"В коллективе были народные стилизованные танцы, мы танцевали сюжеты. Дмитрий танцевал нормальные, красивые танцы в театре. На самом деле, у него были хорошие роли", – пояснила Людмила Епифанова.

Дмитрий Красилов/ Фото со страницы Дмитрия Красилова во ВКонтакте

По ее словам, даже когда Дмитрий учился в Барнауле, то все равно приезжал в Заринск, танцевал со своим коллективом и даже ездил на конкурсы. За все годы обучения танцам он буквально породнился с преподавателем и навещал Людмилу Епифанову и после того, как уехал в Москву и стал знаменитым. Поэтому смерть Дмитрия Красилова шокировала ее до глубины души.

"В моей памяти он будет очень хорошим, веселым пацаном. Он всегда был жизнерадостный, не грустил, проблем не показывал. Поэтому и роли были жизнерадостные. Он был одним солистом-мальчиком, остальные девчонки – все рядышком с ним. Ездили по конкурсам и все очаровывались им. И он никогда не жаловался на здоровье. Мы все знали, что ему тяжело, но он хотел успеть все. У него папа умер в 40 лет от сердца, но он говорил: "Я лучше буду жить каждым днем, чем бегать по больницам", – рассказала преподаватель.

По словам Людмилы Епифановой, после переезда в Москву наведывался в Заринск Дмитрий нечасто, однако каждый раз во время визита навещал всех друзей в Заринске и в Барнауле.

Скоро должны состояться похороны артиста. Людмила Епифанова сообщила, что они пройдут в Заринске в субботу или в воскресенье. Кроме того, танцевальный коллектив Дмитрия, возможно, организует в Доме культуры вечер памяти Дмитрия Красилова с танцевальными выступлениями.

Прочитать о том, кем был Дмитрий Красилов и каким его запомнят, можно здесь.