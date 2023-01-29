Дневная сонливость может указывать на развитие серьезных болезней

По словам специалиста, здоровый человек днём не должен хотеть спать

29 января 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал о том, что может быть причиной постоянного желания поспать днём. Его слова передаёт RT.

Специалист отметил, что здоровый человек должен спать от семи до девяти часов ночью, а желания поспать днём быть не должно. Его присутствие может указывать на развитие патологических процессов в организме или внешние раздражители.

"К сонливости днём может приводить физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, так называемые десинхронозы – состояния нарушения циркадных ритмов при смене часовых поясов (джетлаг)", – пояснил эксперт.

По словам Хомякова, на сонливость также влияет употребление энергетиков, ряд психических заболеваний и развитие серьёзных болезней.