НОВОСТИЗдоровье

Дневная сонливость может указывать на развитие серьезных болезней

По словам специалиста, здоровый человек днём не должен хотеть спать

29 января 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал о том, что может быть причиной постоянного желания поспать днём. Его слова передаёт RT.

Специалист отметил, что здоровый человек должен спать от семи до девяти часов ночью, а желания поспать днём быть не должно. Его присутствие может указывать на развитие патологических процессов в организме или внешние раздражители. 

"К сонливости днём может приводить физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, так называемые десинхронозы – состояния нарушения циркадных ритмов при смене часовых поясов (джетлаг)", – пояснил эксперт. 

По словам Хомякова, на сонливость также влияет употребление энергетиков, ряд психических заболеваний и развитие серьёзных болезней.

 

Комментарии 3

  • А что лекарь Хомячков скажет про фиесту???
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, фиесту устраивают в жарких странах из-за высокой жары, можно вздремнуть, можно поплавать в бассейне, в море...
    30 января, Гость   Ответить
  • А что лекарь Хомячков скажет про фиесту???-Фиеста (читается [фиэста], исп. fiesta [ˈfjesta]) — традиционный народный праздник, проводимый в странах Латинской Америки и Испании.А вот сиеста это традиционный послеобеденный сон.
    30 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров