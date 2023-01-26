НОВОСТИЗдоровье

Сексолог объяснил, почему некоторым мужчинам нравятся зрелые женщины

Не все могут преодолеть так называемый эдипов комплекс и в более зрелом возрасте продолжают выбирать женщин постарше

26 января 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал о том, почему некоторым мужчинам нравятся женщины постарше. Его слова передает Пятый канал.

По словам специалиста, на определенном этапе жизни мальчик может испытывать сознательное или бессознательное влечение к родителю противоположного пола. Со временем этот интерес переходит на сверстниц.

При этом не всегда мужчина может преодолеть так называемый эдипов комплекс. Некоторые даже в более зрелом возрасте продолжают выбирать женщин постарше.

Сексуальные предпочтения у молодых людей также могут формироваться из-за биологических особенностей. На пике сексуальности добиться внимания сверстниц сложно, и тогда юноши переключают внимание на женщин постарше.

 

Комментарии 9

  • Начальная стадия некрофилии
    26 января, Гость   Ответить
  • Вы ещё про любителей осликов напишите
    26 января, Гость   Ответить
  • Ну смотря насколько постарше. Мне в 18 например очень нравилась 24 летняя девушка, она была очень красивая, с отличной фигуркой, ухоженная, очень сексуальная. Мои сверстницы 18-летние проигрывали ей во всем.
    26 января, Гость   Ответить
  • про любителей осликов напишите------- Проходите. Присаживайтесь. Рассказывайте о себе.
    26 января, Гость   Ответить
  • Не) глупо в 20 лет грезить о старческом теле. Все равно видны возрастные изменения. Начиная с целлюлита и растяжек, заканчивая опавшей грудью и висящей опой. А тут полно свежих, налитых) Но с возрастом начинаешь ценить не саму форму, а содержание. Хотя, плохая форма - это антигуд влюбим случае)
    26 января, Гость   Ответить
  • Дети не испытывают сексуального влечения к родителям. Зачем мусолить единичные случаи мальчиков-идиотов, больных на голову? - и скорее всего у них не сексуальные чувства к матери, а бессознательная тяга к "двуногому домику, где он раньше беззаботно жил". Возможно все испытывают сексуальное влечение к людям чем-то похожих на родителей, но не к родителям.
    26 января, Гость   Ответить
  • Молодые не дают, вот и засматриваются на постарше....
    26 января, Гость   Ответить
  • Зачем нам пример Галкина и Киркорова? Они просто гомосексуалисты, вот к Пугачихе жирной и пристроились.
    26 января, Гость   Ответить
  • Это психическое извращение и надо лечить в психдиспансере.
    26 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров