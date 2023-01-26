Сексолог объяснил, почему некоторым мужчинам нравятся зрелые женщины

Не все могут преодолеть так называемый эдипов комплекс и в более зрелом возрасте продолжают выбирать женщин постарше

26 января 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал о том, почему некоторым мужчинам нравятся женщины постарше. Его слова передает Пятый канал.

По словам специалиста, на определенном этапе жизни мальчик может испытывать сознательное или бессознательное влечение к родителю противоположного пола. Со временем этот интерес переходит на сверстниц.

При этом не всегда мужчина может преодолеть так называемый эдипов комплекс. Некоторые даже в более зрелом возрасте продолжают выбирать женщин постарше.

Сексуальные предпочтения у молодых людей также могут формироваться из-за биологических особенностей. На пике сексуальности добиться внимания сверстниц сложно, и тогда юноши переключают внимание на женщин постарше.