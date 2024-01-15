"Днище и проститутка". Волочкова ответила Джигурде за "слив" их пьяного танца
Балерина заявила, что больше не считает актера своим другом
15 января 2024, 19:26, ИА Амител
Балерина Анастасия Волочкова написала гневный пост в адрес актера Никиты Джигурды, который слил в Сеть домашнее видео. На своей странице в социальной сети она заявила, что больше не считает артиста своим другом.
В полном критики посте она объяснила, что Джигурда был желанным гостем в ее доме и его радушно принимали.
"Ты поступил как днище и проститутка, переобувшаяся в одночасье. После слитого домашнего видео я не считаю тебя более своим другом!" – написала Волочкова, добавив, что не сможет ему этого простить.Она подчеркнула, что поступок не красит Джигурду, а "совесть не купить", заключив, что в этой жизни можно быть трезвыми или пьяными, но нужно "оставаться людьми".
Напомним, что ранее в социальных сетях оказался видеоролик, на котором запечатлен танец Волочковой и Джигурды – по виду они очень пьяны. Актер в танце облапал балерину, стянул с нее штаны и поцеловал ниже пупка.
19:47:56 15-01-2024
Этой "творческой" недоэлите всё неймётся(
20:57:16 15-01-2024
Гость (19:47:56 15-01-2024) Этой "творческой" недоэлите всё неймётся(... Они через какое-то время посмеются над этим запланированным концертом. А ты, захлебываясь "праведным" гневом, будешь работать за тарелку супа.
20:14:43 15-01-2024
Постанова. Потом они "помирятся".
20:24:20 15-01-2024
Мутабор рядом не стоял. Ни гого из "ронимых" не оскорбило?
20:29:49 15-01-2024
видео с танцами днища и проститутки так себе получился.
20:56:20 15-01-2024
Джигурда у спившейся тётки, в трусах что мог найти? Пародию на милонова?
22:29:29 15-01-2024
Гость (20:56:20 15-01-2024) Джигурда у спившейся тётки, в трусах что мог найти? Пародию... Самое то, что ты находишь в порции дешевой бички!
00:26:46 16-01-2024
Гость (20:56:20 15-01-2024) Джигурда у спившейся тётки, в трусах что мог найти? Пародию... Она трясётся от одного его рыка. А то что на видео, это для студентов. Ну конечно дятел, что скинул это в сеть.
07:27:32 16-01-2024
У Джигурды крыша поехала, зачем ему это было надо
07:39:31 16-01-2024
Может ему денег за это дали
12:08:09 16-01-2024
а для чего вообще тогда такие видео снимать, ну не снимайте и в сеть ничего не улетит.
13:50:03 16-01-2024
Гость (12:08:09 16-01-2024) а для чего вообще тогда такие видео снимать, ну не снимайте ... Логично. Но у богатых свои причуды
14:34:03 16-01-2024
зажравшиеся, омерзительные твари, давно потерявшие совесть и мораль в закулисье.
14:55:01 16-01-2024
Неубедительное оправдание. Понятно, что пытается щас выплыть с тонущего коробля, наступая на голову бородача....но... А ТЫ НАФИГА ЭТО СНИМАЛА и в камеру кривлялась как тебя подготавливают к случке. собака позорная. А теперь оправдываешься. тьфу.
15:54:19 01-02-2024
джигурда лапал задницу волочковой словно попку младенца.