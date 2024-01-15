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"Днище и проститутка". Волочкова ответила Джигурде за "слив" их пьяного танца

Балерина заявила, что больше не считает актера своим другом

15 января 2024, 19:26, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Балерина Анастасия Волочкова написала гневный пост в адрес актера Никиты Джигурды, который слил в Сеть домашнее видео. На своей странице в социальной сети она заявила, что больше не считает артиста своим другом.

В полном критики посте она объяснила, что Джигурда был желанным гостем в ее доме и его радушно принимали.

"Ты поступил как днище и проститутка, переобувшаяся в одночасье. После слитого домашнего видео я не считаю тебя более своим другом!" – написала Волочкова, добавив, что не сможет ему этого простить.Она подчеркнула, что поступок не красит Джигурду, а "совесть не купить", заключив, что в этой жизни можно быть трезвыми или пьяными, но нужно "оставаться людьми".

Напомним, что ранее в социальных сетях оказался видеоролик, на котором запечатлен танец Волочковой и Джигурды – по виду они очень пьяны. Актер в танце облапал балерину, стянул с нее штаны и поцеловал ниже пупка.

Происшествия культура

Комментарии 15

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Гость

19:47:56 15-01-2024

Этой "творческой" недоэлите всё неймётся(

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Гость

20:57:16 15-01-2024

Гость (19:47:56 15-01-2024) Этой "творческой" недоэлите всё неймётся(... Они через какое-то время посмеются над этим запланированным концертом. А ты, захлебываясь "праведным" гневом, будешь работать за тарелку супа.

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Гость

20:14:43 15-01-2024

Постанова. Потом они "помирятся".

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Гость

20:24:20 15-01-2024

Мутабор рядом не стоял. Ни гого из "ронимых" не оскорбило?

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Гость

20:29:49 15-01-2024

видео с танцами днища и проститутки так себе получился.

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Гость

20:56:20 15-01-2024

Джигурда у спившейся тётки, в трусах что мог найти? Пародию на милонова?

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Гость

22:29:29 15-01-2024

Гость (20:56:20 15-01-2024) Джигурда у спившейся тётки, в трусах что мог найти? Пародию... Самое то, что ты находишь в порции дешевой бички!

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Гость

00:26:46 16-01-2024

Гость (20:56:20 15-01-2024) Джигурда у спившейся тётки, в трусах что мог найти? Пародию... Она трясётся от одного его рыка. А то что на видео, это для студентов. Ну конечно дятел, что скинул это в сеть.

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Гость

07:27:32 16-01-2024

У Джигурды крыша поехала, зачем ему это было надо

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Гость

07:39:31 16-01-2024

Может ему денег за это дали

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Гость

12:08:09 16-01-2024

а для чего вообще тогда такие видео снимать, ну не снимайте и в сеть ничего не улетит.

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Гость

13:50:03 16-01-2024

Гость (12:08:09 16-01-2024) а для чего вообще тогда такие видео снимать, ну не снимайте ... Логично. Но у богатых свои причуды

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Гость

14:34:03 16-01-2024

зажравшиеся, омерзительные твари, давно потерявшие совесть и мораль в закулисье.

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Гость

14:55:01 16-01-2024

Неубедительное оправдание. Понятно, что пытается щас выплыть с тонущего коробля, наступая на голову бородача....но... А ТЫ НАФИГА ЭТО СНИМАЛА и в камеру кривлялась как тебя подготавливают к случке. собака позорная. А теперь оправдываешься. тьфу.

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Джигуль-буль-буль

15:54:19 01-02-2024

джигурда лапал задницу волочковой словно попку младенца.

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