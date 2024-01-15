Пьяные танцы Джигурды и Волочковой обсуждают в социальных сетях
Вызывающие действия и стягивание штанов с балерины вызвало у зрителей негодование
15 января 2024, 10:05, ИА Амител
В социальных сетях обсуждают видеоролик с одной из вечеринок Анастасии Волочковой. После того как видео оказалось в интернете, пользователи стали делиться своим мнением о происходящем.
На опубликованном видео запечатлен танец Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. Балерина, судя по записи, очень пьяна.
Джигурда в танце облапал Волочкову, стянул с нее штаны и поцеловал ниже пупка.
Когда снят ролик – неизвестно, но он вызвал очень сильную волну негодования со стороны зрителей.
10:11:05 15-01-2024
Тут итак тошнит после праздников, еще этот танец - блевать тянет, обожранные шкуры. Интересно, им самим то не стыдно, что видео уходит в массы?
10:15:31 15-01-2024
Когда снят ролик – неизвестно --- может еще до 2022?
10:44:00 15-01-2024
держите нас в курсе
10:47:39 15-01-2024
как теперь развидеть всю эту мерзость???
11:07:59 15-01-2024
горожанка (10:47:39 15-01-2024) как теперь развидеть всю эту мерзость???... Вас с дулом у виска заставили это смотреть?
13:01:24 15-01-2024
Гость (11:07:59 15-01-2024) Вас с дулом у виска заставили это смотреть?... Тебя забыли спросить, что кому смотреть...
14:52:32 15-01-2024
Гость (11:07:59 15-01-2024) Вас с дулом у виска заставили это смотреть?... Суть дела в другом. Мы где живем? В великой стране, где поведение людей опирается на общечеловеческие ценности или в содоме и гоморре? Или у нас все смешалось давно?
18:00:43 15-01-2024
Марина (14:52:32 15-01-2024) Суть дела в другом. Мы где живем? В великой стране, где пове... Велика наша страна только по территории и по разворовываемым ресурсам.
20:20:30 15-01-2024
Гость (18:00:43 15-01-2024) Велика наша страна только по территории и по разворовываемым... А ты кто такая давать такие определения нашей стране?
13:00:23 15-01-2024
горожанка (10:47:39 15-01-2024) как теперь развидеть всю эту мерзость???... зашла в тему специально, чтобы спросить. а с какой целью вы всю эту мерзость смотрели? чтобы потом что?
10:48:55 15-01-2024
Дно...
10:57:43 15-01-2024
Фу, какая мерзость... покажите еще раз )
10:59:01 15-01-2024
Он уже старый, только если куни
11:03:51 15-01-2024
Так , праздники. Ну, развлекаются . Дома могут делать все, что угодно. В российском кинопрокате и не такое увидишь...
11:09:10 15-01-2024
Не ханжа. (11:03:51 15-01-2024) Дома могут делать все, ч... Это точно. Но у нас моралистов кругом куча, странно что еще СВО никто не приплел.
11:27:59 15-01-2024
Гость (11:09:10 15-01-2024) Это точно. Но у нас моралистов кругом куча, странно что еще ... странно что еще СВО никто не приплел --- там же написано "Когда снят ролик – неизвестно". И видно, что они дома, может телефон взломали и выложили
11:06:20 15-01-2024
вот народишко. сначала сами смотрят, а потом возмущаются :) запретите им смотреть!
11:13:44 15-01-2024
Ну, что на них напали. Это наша так само названая элита, звёзды. Мы же сами их вознесли на этот пьедестал. Смотрели фото в бане на шпагате и т. д.
11:23:11 15-01-2024
Многие ,наверное, не помнят , как на корпоративах развлекались. Вот , где стыд -позор...
11:38:52 15-01-2024
Гость (11:23:11 15-01-2024) Многие ,наверное, не помнят , как на корпоративах развлекали... Слава богу в те времена не было мобил и тырнетов)))))
11:40:12 15-01-2024
Алкоолигархи жируют по синьке.
11:40:21 15-01-2024
А с другой стороны нехотите на это посмотреть Просто друзья балдеют.. Что у них там на самом деле никто же не знает. А здесь возмущаются диванные писаки которые когда выпивают в пиджаках и вечерних платьях сидят. ,,целомудренные,,
13:06:19 15-01-2024
Гость (11:40:21 15-01-2024) А с другой стороны нехотите на это посмотреть Просто друзья... Правильно! Каждый имеет право ужраться, обблеваться, снять трусы и нагадить посреди праздничного стола! А потом выложить все это в интернет и напоследок добавить - кому не нравится- не смотрите... Одному мне кажется, что это хамство и неуважение к окружающим?
13:44:03 15-01-2024
Гость (13:06:19 15-01-2024) Правильно! Каждый имеет право ужраться, обблеваться, снять т... каждый смотрит в инете то, что хочет. смотришь всю блевотину, которую выкладывают - твой вкус - твои проблемы.
13:08:44 15-01-2024
Гость (11:40:21 15-01-2024) А с другой стороны нехотите на это посмотреть Просто друзья... Ты новое ругательство придумал- "целомудренные"? Конечно, вам, гоблинам ближе волочкова с джигурдой. Вы с ними на одной стадии развития. На животной...
17:28:25 15-01-2024
Гость (13:08:44 15-01-2024) Ты новое ругательство придумал- "целомудренные"? Конечно, ва... А ты наверно в библиотеке сидишь? Маркса читаешь? Почитай Энгельса "Происхождение семьи, частной собственности и государства".
13:00:52 15-01-2024
Вот не все ли равно - Джигурда, Бузова, Ивлеева и далее по списку. Абсолютно нет дела до их жизни. Как вообще этим интересоваться можно
13:46:15 15-01-2024
Старенькие а веселиться умеют.
14:01:07 15-01-2024
А зачем недовольные это смотрели? Извращенцы ? Про Порнуху из инена напишите.. Хорошая идея - о недовольных и оскорбленных.
14:41:50 15-01-2024
А мне зашло.
17:25:21 15-01-2024
Гость (14:41:50 15-01-2024) А мне зашло.... Мне тоже. Прекрасный клип.
15:05:55 15-01-2024
Пускай развлекаются как хотят. Вы это можете смотреть, а можете не смотреть. Я вот ролик даже не включил, мне предельно понятно его содержание и без просмотра. Но я считаю, что смотреть как эти пьяными танцуют, или как Дзюба д.очит, а потом это осуждать - это дешевое морализаторство. Люди имеют право на свою частную жизнь.
15:58:49 15-01-2024
Гость (15:05:55 15-01-2024) Пускай развлекаются как хотят. Вы это можете смотреть, а мож... между прочим, все мы др... но не все этот процесс снимают и отправляют кому-то ;)
15:54:25 15-01-2024
Да, это достойный ответ ивлеевской вечеринке. Это был бы минимум, что они там бы сделали, если бы их туда позвали. А раз не позвали, то нужно срочно организовывать им гастролю по всей стране с последующими приглашениями как VIP-персонажей на всякие TV-шоу. А чё? По запретным вечеринкам они не засветились. С моралью у них усё в порядке. Так, что это они хорошие люди, и не надо их хаить...
16:01:43 15-01-2024
Не путайте простых людей с шоуменеами. Да у них есть личная жизнь, да имеют право, НО....тут снято и слито в сеть. И кривлялись они явно на камеру. Это простые люди могту так шиковать, а тут звезды, их показывают по ТВ, с них берут примеры и прочее...им недопустимо такое поведение. Казнить.
17:34:26 15-01-2024
Гость (16:01:43 15-01-2024) Не путайте простых людей с шоуменеами. Да у них есть личная... .тут снято и слито в сеть --- вообще неизвестно когда снято, может 2 года назад. Вообще неизвестно кем слито, могли снимать для себя, видно же что они у себя дома, а не в публичном месте. Сняли, забыли, кто то получил доступ, может айтишник что-то настраивал, может гаджет в ремонт попадал. Может уже давно, еще до всех событий. Не надо путать
21:02:22 15-01-2024
Гость (17:34:26 15-01-2024) Гость (16:01:43 15-01-2024) Не путайте простых людей с... Снято и слито специально! Для общего резонанса и взрыва пуканов селян. Через некоторое время узнаете, для чего это было сделано. Но будет слишком поздно... Да, уже появились обвинения волочковой, что джигурда это слил в сеть. но на съемках было третье лицо )))) Да и не только.
17:50:44 15-01-2024
В голой вечеринке Ивлеевой имело значение не столько голыши или бриллианты, сколько время ее проведения, место и цель. Если бы это произошло лет 5 назад, все поржали бы. Больше всх возможно поржали бы над идиотом в носке те, кто сейчас там. Но сейчас они там и реакция у них другая. Надо быть тупым, чтобы не понимать, что сейчас и 2 года назад, это сильно разное время
19:09:25 15-01-2024
движения в танцах как у бомжей на вокзале или возле теплотрассы.
04:21:36 16-01-2024
Да они пьяные в жо…..у! Да и пусть балдеют… я посмеялась от души! Настя в хлам … да пусть дома веселятся… я их вообще всерьёз не принимаю… а в инет сливают, чтобы их не забывали… можно подумать, что все такие порядочные и ни у кого нет таких видео… да полно… Настя много лет даёт шороху везде, а Никитос к ней примазался, женатик наш… 🤣😂🤣
06:06:26 16-01-2024
У нас в Беларуси такой мерзости нет. Чистеа нужна всец этой мерзости
07:28:48 16-01-2024
Тамара (06:06:26 16-01-2024) У нас в Беларуси такой мерзости нет. Чистеа нужна всец это... А какое тебе, живущей в Белоруссии, дело до регионального новостного ресурса и того, что тут обсуждается?