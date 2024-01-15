Пьяные танцы Джигурды и Волочковой обсуждают в социальных сетях

Вызывающие действия и стягивание штанов с балерины вызвало у зрителей негодование

15 января 2024, 10:05, ИА Амител





В социальных сетях обсуждают видеоролик с одной из вечеринок Анастасии Волочковой. После того как видео оказалось в интернете, пользователи стали делиться своим мнением о происходящем.

На опубликованном видео запечатлен танец Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. Балерина, судя по записи, очень пьяна.

Джигурда в танце облапал Волочкову, стянул с нее штаны и поцеловал ниже пупка.

Когда снят ролик – неизвестно, но он вызвал очень сильную волну негодования со стороны зрителей.