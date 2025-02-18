В предгорьях температура поднимется до нуля градусов

18 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru

В предгорьях Алтайского края днем 18 февраля температура составит ноль градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю столбики термометров покажут -5...-10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами обещают изморозь, туман. Дороги местами скует гололедица.

Ветер южный, 2–7 м/с, однако местами ожидаются порывы до 12 м/с.

В Барнауле – от -5 до -7 градусов. Обойдется также преимущественно без осадков, утром ожидается изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует южный со скоростью 2–7 м/с.