НОВОСТИОбщество

До -14 градусов похолодает в Алтайском крае 23 декабря

Местами пройдет небольшой снег

23 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

До -14 градусов похолодает в Алтайском крае днем 23 декабря. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -9...-14 градусов. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле же столбики термометров покажут -10...-12 градусов. Обойдется преимущественно без осадков, на дорогах также местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.

Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru

Какая погода будет на Алтае сразу после Нового года и весь январь?

Погода будет радовать разнообразием все праздничные дни
НОВОСТИОбщество
Барнаул Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

10:45:53 23-12-2024

"преимущественно без осадков" - НА УЛИЦУ НЕ ПРОБОВАЛИ СМОТРЕТЬ??? снег не прекращается! Снова не угадали!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров