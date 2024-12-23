Местами пройдет небольшой снег

23 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

До -14 градусов похолодает в Алтайском крае днем 23 декабря. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -9...-14 градусов. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле же столбики термометров покажут -10...-12 градусов. Обойдется преимущественно без осадков, на дорогах также местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.