До -14 градусов похолодает в Алтайском крае 23 декабря
Местами пройдет небольшой снег
23 декабря 2024, 06:00, ИА Амител
Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
До -14 градусов похолодает в Алтайском крае днем 23 декабря. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит -9...-14 градусов. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица.
Ветер ожидается южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле же столбики термометров покажут -10...-12 градусов. Обойдется преимущественно без осадков, на дорогах также местами гололедица.
Ветер южный, 2-7 м/с.
10:45:53 23-12-2024
"преимущественно без осадков" - НА УЛИЦУ НЕ ПРОБОВАЛИ СМОТРЕТЬ??? снег не прекращается! Снова не угадали!