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Какая погода будет на Алтае сразу после Нового года и весь январь?

Погода будет радовать разнообразием все праздничные дни

13 декабря 2024, 10:14, ИА Амител

Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru
Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в первые дни 2025 года, как и весь январь, температура стабильно будет держаться в пределах -10...-20 градусов, причем самым холодным будет 1 января. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Погода".

"Ночью 1 января ожидается -22 градуса, а днем будет -21 градус и облачно. После постепенно, каждый день, температура будет понемногу повышаться и к 11 января достигнет отметки -13 градусов. Погода будет разнообразной все праздничные дни: и снежной, и солнечной, и облачной", – говорится в прогнозе.

До конца января, по усредненным данным за десять лет наблюдений, температуры не будут опускаться ниже -20 градусов. Если рассматривать в среднем, то днями будет около -15 градусов. В частности, 31 января ожидается -18 градусов ночью и -15 днем.   

     

А вот прогноз Gismeteo отличается, причем довольно сильно. Согласно этим данным, в Алтайском крае ожидаются весьма теплые праздничные дни.

"Ночью 1 января будет -10 градусов, днем – около -8 градусов и снег. До 12 января дневные температуры будут держаться в пределах -9...-12 градусов", – говорится в прогнозе.

Если сравнивать с предыдущим прогнозом, совпадает лишь то, что погода должна быть весьма разнообразной и порадует всех: и любителей снега, и солнца, и облаков.

Ранее сообщали, что в январе 2025 года в Алтайском крае температурный режим будет близким к средним многолетним значениям: -14,5 градуса.

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru

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Алтайский край Погода Новый год
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Комментарии 7

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Гость

11:07:17 13-12-2024

Придется все праздники пить и есть, да еще и закусывать, с такой погодой))

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Гость

14:38:49 13-12-2024

Опять снег чистить... Как раз на Новый год. И "радоваться"... 🙄☝️

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Олег

15:18:35 13-12-2024

Врут!!!

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холмс

15:36:39 13-12-2024

говорили же что дождь будет и +5 градусов на 1 января

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Гость

15:56:52 13-12-2024

холмс (15:36:39 13-12-2024) говорили же что дождь будет и +5 градусов на 1 января... До 1 января еще 2 с половиной недели, они еще раз 15 прогноз поменяют)

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Гость

17:00:39 13-12-2024

Гость (15:56:52 13-12-2024) До 1 января еще 2 с половиной недели, они еще раз 15 прогноз... Я вчера смотрел прогноз на 10 дней на гисметео и сегодня. Снегопадов уже не стало. Сегодня снег в Барнауле наобещали, а вчера было "сухо"... Ну и еще куча "прогнозов"...

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Гость

07:24:58 14-12-2024

Меньше всего интересует какая будет погода в новый год.

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