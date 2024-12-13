Какая погода будет на Алтае сразу после Нового года и весь январь?

Погода будет радовать разнообразием все праздничные дни

13 декабря 2024, 10:14, ИА Амител

Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в первые дни 2025 года, как и весь январь, температура стабильно будет держаться в пределах -10...-20 градусов, причем самым холодным будет 1 января. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Погода".

"Ночью 1 января ожидается -22 градуса, а днем будет -21 градус и облачно. После постепенно, каждый день, температура будет понемногу повышаться и к 11 января достигнет отметки -13 градусов. Погода будет разнообразной все праздничные дни: и снежной, и солнечной, и облачной", – говорится в прогнозе.

До конца января, по усредненным данным за десять лет наблюдений, температуры не будут опускаться ниже -20 градусов. Если рассматривать в среднем, то днями будет около -15 градусов. В частности, 31 января ожидается -18 градусов ночью и -15 днем.

А вот прогноз Gismeteo отличается, причем довольно сильно. Согласно этим данным, в Алтайском крае ожидаются весьма теплые праздничные дни.

"Ночью 1 января будет -10 градусов, днем – около -8 градусов и снег. До 12 января дневные температуры будут держаться в пределах -9...-12 градусов", – говорится в прогнозе.

Если сравнивать с предыдущим прогнозом, совпадает лишь то, что погода должна быть весьма разнообразной и порадует всех: и любителей снега, и солнца, и облаков.

Ранее сообщали, что в январе 2025 года в Алтайском крае температурный режим будет близким к средним многолетним значениям: -14,5 градуса.