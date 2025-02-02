До -15 градусов похолодает в Алтайском крае днем 2 февраля

Также ожидается небольшой снег

02 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем 2 февраля ожидается 5-10 градусов мороза, местами похолодает до -15, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Местами будет небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер подует юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -7...-9 градусов. Также ожидается небольшой снег и сильная гололедица. Скорость ветра – до 7 м/с.