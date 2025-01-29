Засуха, ливни и торнадо: летом 2025 года россиян ждет экстремальная погода

Сибирь находится под угрозой засухи и лесных пожаров, указывают синоптики

29 января 2025, 07:00, ИА Амител

Лето / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лето 2025 года может стать испытанием для жителей России. Как сообщают "Аргументы и факты", синоптики предупреждают о сложной и местами экстремальной погоде: от проливных дождей до засухи и смерчей.

Май – "холодный старт"

После необычно теплой зимы весна "настигнет" россиян резким контрастом. Май обещает быть холодным и дождливым, с заморозками.

В центральных регионах и на Урале ожидаются традиционные "черемуховые холода" – сразу в две волны.

Лето – от жары до катаклизмов

Лето-2025 обещает быть непредсказуемым. В разных уголках России погода будет развиваться по собственному сценарию.

Например, в Сибирь с высокой вероятностью придет жаркое лето. Синоптики убеждены, что оно принесет с собой лесные пожары и засуху.

В Центральной России ожидается умеренно теплое лето – без такой экстремальной жары, как в 2010 или 2021 годах.

На юг России также обрушится засуха. Синоптики указывают на серьезную угрозу аграрному сектору.

Экстремальные явления

Океанолог Максим Симакин подчеркивает рост числа экстремальных погодных явлений. По его словам, летом 2025 года россиян ждут ливни, сильные грозы, крупный град и шквалистый ветер.

Особое внимание синоптики уделяют торнадо. В 2024 году смерчи наблюдали не только на Черноморском побережье, но и в Челябинской области и Башкортостане. В 2025 году они могут стать довольно "частыми гостями" – это грозит как южным, так и центральным регионам.

Средняя температура

Предварительно, в России ожидается следующая средняя температура воздуха:

июнь: +21...+28 градусов;

июль: +24...+29 градусов;

август: +23...+25 градусов.

Разумеется, прогнозы могут быть скорректированы ближе к лету.