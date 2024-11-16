До -16 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Ниже всего столбики термометров опустятся в предгорьях

16 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Фото: Nathaniel Shuman / unsplash.com

Мороз ударит по Алтайскому краю в ночь на 17 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -6...-11 градусов, в Барнауле будет -9...-11, а в предгорьях ожидается до 16 градусов ниже нуля.

Преимущественно будет без осадков, однако в северных районах местами возможен небольшой снег. Утром местами туман, а на некоторых участках дорог сохранится сильная гололедица.

Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Несмотря на мороз ночью, днем 17 ноября в Алтайском крае будет ощутимо теплее: -4...+1 градус.