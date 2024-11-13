Морозы до -35 градусов ударят по Сибири в ближайшие дни
В Алтайском крае температура будет ниже нормы на 6-12 градусов
13 ноября 2024, 16:15, ИА Амител
Ночные морозы до -35 градусов ожидаются с 13 по 16 ноября в Сибирском федеральном округе, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"На севере Сибири, в Красноярском крае в эти дни ожидаются очень низкие температуры – на 10-14 градусов ниже нормы: до 30-35 градуса мороза", – отметил Вильфанд.
Он подчеркнул, что сейчас третья пятидневка ноября, а температура уже опускается до 35 градусов мороза.
"В Алтайском крае температура понизится на 6-12 градусов, значения составят -6...-8 градусов", – добавил Вильфанд.
По данным алтайского Гидрометцентра, температура ночью в указанные дни будет опускаться до -13 градусов, в предгорьях – до -20.
16:30:45 13-11-2024
"Он подчеркнул, что сейчас третья пятидневка ноября, а температура уже опускается до 35 градусов мороза"
Наверное так и выглядит глобальное потепление от неустанной работы человечества. Ему бы вспомнить свои слова, когда будет вешать лапшу о глобальном потеплении.
16:55:51 13-11-2024
Сибирь - 77% территории РФ
18:25:50 13-11-2024
ему сон приснился ?
21:02:10 13-11-2024
А вы опять содержание не прочитали?
22:06:46 13-11-2024
И никто такого прогноза не даёт.
09:31:05 14-11-2024
Написать что - то надо
09:48:20 14-11-2024
В сети два блаженных. Это вильфанд, который вчерашнюю погоду через раз предсказывает и Паша глоба, переобувающийся прямо на ходу, в своих гороскопах
13:33:17 14-11-2024
Как то тает за окном)
15:49:41 14-11-2024
А ведь было такое в 1984 году. Все вязы в лесополосах вымерзли, даже некоторые тополя погибли. Вроде это было 7 ноября, или 10 го.