Морозы до -35 градусов ударят по Сибири в ближайшие дни

В Алтайском крае температура будет ниже нормы на 6-12 градусов

13 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru

Ночные морозы до -35 градусов ожидаются с 13 по 16 ноября в Сибирском федеральном округе, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На севере Сибири, в Красноярском крае в эти дни ожидаются очень низкие температуры – на 10-14 градусов ниже нормы: до 30-35 градуса мороза", – отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что сейчас третья пятидневка ноября, а температура уже опускается до 35 градусов мороза.

"В Алтайском крае температура понизится на 6-12 градусов, значения составят -6...-8 градусов", – добавил Вильфанд.

По данным алтайского Гидрометцентра, температура ночью в указанные дни будет опускаться до -13 градусов, в предгорьях – до -20.