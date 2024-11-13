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Морозы до -35 градусов ударят по Сибири в ближайшие дни

В Алтайском крае температура будет ниже нормы на 6-12 градусов

13 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru
Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru

Ночные морозы до -35 градусов ожидаются с 13 по 16 ноября в Сибирском федеральном округе, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На севере Сибири, в Красноярском крае в эти дни ожидаются очень низкие температуры – на 10-14 градусов ниже нормы: до 30-35 градуса мороза", – отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что сейчас третья пятидневка ноября, а температура уже опускается до 35 градусов мороза.

"В Алтайском крае температура понизится на 6-12 градусов, значения составят -6...-8 градусов", – добавил Вильфанд.

По данным алтайского Гидрометцентра, температура ночью в указанные дни будет опускаться до -13 градусов, в предгорьях – до -20.

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Комментарии 9

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Гость

16:30:45 13-11-2024

"Он подчеркнул, что сейчас третья пятидневка ноября, а температура уже опускается до 35 градусов мороза"

Наверное так и выглядит глобальное потепление от неустанной работы человечества. Ему бы вспомнить свои слова, когда будет вешать лапшу о глобальном потеплении.

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Олег

16:55:51 13-11-2024

Сибирь - 77% территории РФ

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серый

18:25:50 13-11-2024

ему сон приснился ?

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Гость

21:02:10 13-11-2024

А вы опять содержание не прочитали?

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Гость

22:06:46 13-11-2024

И никто такого прогноза не даёт.

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Гость

09:31:05 14-11-2024

Написать что - то надо

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Гость

09:48:20 14-11-2024

В сети два блаженных. Это вильфанд, который вчерашнюю погоду через раз предсказывает и Паша глоба, переобувающийся прямо на ходу, в своих гороскопах

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Житель Алтая

13:33:17 14-11-2024

Как то тает за окном)

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Yuriy

15:49:41 14-11-2024

А ведь было такое в 1984 году. Все вязы в лесополосах вымерзли, даже некоторые тополя погибли. Вроде это было 7 ноября, или 10 го.

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