До -16 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Местами также ожидается порывистый ветер

01 декабря 2024, 18:59, ИА Амител

Фото: Anne Nygård / unsplash.com

Мороз ударит по Алтайскому краю в ночь на 2 декабря, следует из прогноза погоды регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в темное время суток составит от -11 до -16 градусов, по югу будет -2...-7 градусов, а в Барнауле ожидается -12...-14.

На большей части территории региона небольшой, местами умеренный снег, слабые метели. В Барнауле преимущественно без осадков, но утром местами также будет небольшой снег.

Ветер подует западный, 2-7 м/с, местами по краю порывы до 12 м/с.

Несмотря на холодную ночь, днем 2 декабря будет -4...-9 градусов, а местами по югу воздух прогреется до +1.