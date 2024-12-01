Холодов не предвидится

01 декабря 2024, 10:45, ИА Амител

Зимняя сказка на Алтае / Фото: amic.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая температура ждет сибиряков в декабре.

Его слова приводит "Интерфакс".

Метеоролог сообщил, что на большей части Сибирского федерального округа среднемесячная температура будет выше нормы. А на юге и юго-востоке Сибири, куда входит и Алтайский край, – около нормы. Избыток осадков в декабре ожидается лишь на юге Красноярского края, в Иркутской области и Тыве.

В целом температура воздуха в первый месяц зимы будет около или выше нормы на всей территории России.