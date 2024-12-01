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Вильфанд рассказал, какая температура ждет жителей Алтайского края в декабре

Холодов не предвидится

01 декабря 2024, 10:45, ИА Амител

Зимняя сказка на Алтае / Фото: amic.ru
Зимняя сказка на Алтае / Фото: amic.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая температура ждет сибиряков в декабре.

Его слова приводит "Интерфакс".

Метеоролог сообщил, что на большей части Сибирского федерального округа среднемесячная температура будет выше нормы. А на юге и юго-востоке Сибири, куда входит и Алтайский край, – около нормы. Избыток осадков в декабре ожидается лишь на юге Красноярского края, в Иркутской области и Тыве.

В целом температура воздуха в первый месяц зимы будет около или выше нормы на всей территории России.

"Это связано с тем, что прогнозируется частое вторжение Атлантики в азиатскую часть страны, что редко бывает", – уточнил Вильфанд.

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Кхм...

11:23:35 01-12-2024

И это хорошо.
Некомфортно будет коммунальщикам -на лютые морозы аварии списывать

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Бдыщ

11:53:45 01-12-2024

Числа 17-го морозы под тридцать градусов будут

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Санечек

14:39:18 01-12-2024

ты ошибаешься-с 15-го морозы

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Гость

14:41:20 01-12-2024

Не верь улыбке прокурора, клятве наркомана, слезам проститутки и прогнозам синоптика.

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Гость

19:58:39 01-12-2024

Гость (14:41:20 01-12-2024) Не верь улыбке прокурора, клятве наркомана, слезам проститут... + не верь шипам и тормозам (на авто)

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