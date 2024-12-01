Вильфанд рассказал, какая температура ждет жителей Алтайского края в декабре
Холодов не предвидится
01 декабря 2024, 10:45, ИА Амител
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая температура ждет сибиряков в декабре.
Его слова приводит "Интерфакс".
Метеоролог сообщил, что на большей части Сибирского федерального округа среднемесячная температура будет выше нормы. А на юге и юго-востоке Сибири, куда входит и Алтайский край, – около нормы. Избыток осадков в декабре ожидается лишь на юге Красноярского края, в Иркутской области и Тыве.
В целом температура воздуха в первый месяц зимы будет около или выше нормы на всей территории России.
"Это связано с тем, что прогнозируется частое вторжение Атлантики в азиатскую часть страны, что редко бывает", – уточнил Вильфанд.
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