До -17 градусов. О погоде в Алтайском крае 25 декабря
В утренние часы местами ожидается изморозь, туман
25 декабря 2024, 06:00, ИА Амител
Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
До -17 градусов составит температура в Алтайском крае днем 25 декабря. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
По краю столбики термометров покажут -12...-17 градусов. Осадков не ожидается. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.
Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле же температура составит -13...-15 градусов. Осадков также не будет. В утренние часы будет изморозь, местами возможен туман. Дороги скует сильная гололедица.
Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
07:28:24 25-12-2024
У меня возле Оби сейчас -32° , прохладно однако🤗