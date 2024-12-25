В утренние часы местами ожидается изморозь, туман

25 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

До -17 градусов составит температура в Алтайском крае днем 25 декабря. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю столбики термометров покажут -12...-17 градусов. Осадков не ожидается. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле же температура составит -13...-15 градусов. Осадков также не будет. В утренние часы будет изморозь, местами возможен туман. Дороги скует сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.