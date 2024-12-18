В утренние часы местами изморозь, туман

18 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Солнце пробивается сквозь покрытые инеем ветви берез / Фото: amic.ru

В Алтайском крае по востоку местами похолодает до -13...-18 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -7...-12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами ожидается изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, по западу местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле же столбики термометров покажут -10...-12 градусов. Также преимущественно без осадков и на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.