До -2 градусов потеплеет в Алтайском крае 25 января

На западе региона ожидается порывистый ветер

25 января 2024, 07:45, ИА Амител

В Алтайском крае 25 января будет тепло / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 25 января термометры покажут от -9 до -14 градусов, но местами потеплеет до -2...-7.

Как следует из прогноза регионального Гидрометцентра, день выдастся без осадков, но на дорогах будет гололедица. Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами по западу порывы до 12 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит -9...-11 градусов. Как и в целом по региону, без осадков и гололедица. Скорость ветра – до 7 м/с.

Режим "черного неба" в Барнауле и Бийске тем временем обещают снять уже в 18:00.