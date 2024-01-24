Загрязняющие вещества в режиме нон-стоп поступают в воздух с 16 января и практически не рассеиваются

24 января 2024, 06:15, ИА Амител

Режим "черного неба". Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вторую неделю в крупнейших городах Алтайского края, Барнауле и Бийске, сохраняется режим "черного неба", во время которого вредные примеси в воздухе почти не рассеиваются, а дышать становится все сложнее. Когда улучшится ситуация и жители региона смогут вдохнуть полной грудью, выяснил amic.ru.

Когда отменят режим "черного неба" в Барнауле?

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности объявили в Барнауле и Бийске еще 16 января. Все это время в регионе сохраняется морозная, маловетреная и без осадков погода, что способствует дальнейшему накоплению вредных частиц: старые зависли в воздухе, а новые продолжают и продолжают поступать.

Как следствие, штормпрогноз продлевали несколько раз, по последним данным, он действует до 18:00 25 января. Однако есть большая вероятность, что и в четверг его снова пролонгируют. Как сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых, характер погоды начнет меняться в западных районах в пятницу, а на большей части региона снегопады пройдут в субботу и в воскресенье.

"Ожидаемые снегопады будут способствовать очищению атмосферы. Даже мелкий снежок является прекрасным "абсорбентом". Снежинки за счет их формы и ребристой поверхности захватывают крупные частицы веществ в атмосфере и они оседают на подстилающую поверхность", – объясняет начальник комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Алтайского ЦГМС Кира Шутова.

В Алтайском крае впервые складывается такая ситуация с загрязнением воздуха?

То, что вредные примеси первой степени опасности скапливаются в воздухе уже на протяжении девяти дней, считается длительным периодом, однако ничего аномального в этой ситуации нет, отмечает Кира Шутова.

"В феврале 2023 года штормовой прогноз из-за накопления загрязняющих веществ в воздухе у нас действовал с 1 по 6 февраля. Затем произошла перестройка атмосферных процессов и на четыре дня ситуация улучшилась. Но 10 февраля над регионом вновь установился антициклон с маловетреной погодой и штормпрогноз был введен повторно: на этот раз до 18 февраля", – рассказывает эксперт.

Собеседница информагентства подчеркивает, что такие сценарии характерны не только для Алтайского края, а для всей территории Сибири. Это обусловлено ее географическим положением и метеоусловиями. Частые антициклоны, безветрие и длительные периоды без осадков способствуют в зимний период регулярным формированиям задерживающих условий для накопления в атмосфере вредных веществ.

Так, по данным Алтайского ЦГМС, утром 23 января уровень содержания диоксида азота в Октябрьском районе краевой столицы превысил предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 2,1 раза. Выше нормы его показатели были и в других районах города. В Бийске был в 1,6 раза превышен показатель оксида азота.

"Содержание действительно превышено, но ни о каких рекордах и аномалиях речи нет. Хочу отметить, что с развитием газификации и увеличением охвата домовладений в частном секторе Барнаула максимальные концентрации содержания вредных веществ значительно снизились. Так, в 2019 году ПДК диоксида азота в городе было превышено в 4,2 раза. В феврале 2023 года этот показатель достигал отметки 3,5 ПДК", – отмечает Кира Шутова.

Поэтому даже при положительной динамике, которая наблюдается в регионе, в такие периоды крупным предприятиям рекомендовано снизить нагрузки на окружающую среду и сократить вредные выбросы в атмосферу. Не лишним будет в этот период и автомобилистам пересесть на общественный транспорт.

Насколько опасно такое загрязнение воздуха для здоровья?

То, что не полезно, это точно: любое превышение ПДК оказывает негативное воздействие на организм человека. Именно поэтому людям во время режима "черного неба" рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно утром и вечером, когда концентрации вредных веществ максимальные. А также воздержаться от проветривания помещений в эти часы, отмечает Кира Шутова.

"Также стоит отказаться от прогулок вдоль оживленных дорог – здесь выбросы опасных веществ максимальные", – подчеркивает эксперт.

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