До -2 и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 16 февраля
Местами ожидается порывистый ветер
16 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru
Теплая и снежная погода установится в Алтайском крае днем 16 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура -2...-7 градусов. По югу местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с", – говорится в сообщении.
В Барнауле термометры покажут -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра – до 7 м/с.
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