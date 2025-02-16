До -2 и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 16 февраля

Местами ожидается порывистый ветер

16 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

Теплая и снежная погода установится в Алтайском крае днем 16 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура -2...-7 градусов. По югу местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с", – говорится в сообщении.

В Барнауле термометры покажут -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость ветра – до 7 м/с.