До -20 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время
Также ожидается небольшой снег и гололедица
15 февраля 2025, 21:35, ИА Амител
Фото: Patrick Schneider / unsplash.com
В Алтайском крае в ночь на 16 февраля ожидается до 20 градусов мороза, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
"Температура -10...-15 градусов, местами до -20. Местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с", – говорится в сообщении.
В Барнауле при этом термометры покажут -12...-14 градусов. В начале ночи возможен небольшой снег, местами на дорогах гололедица.
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