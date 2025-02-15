До -20 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Также ожидается небольшой снег и гололедица

15 февраля 2025, 21:35, ИА Амител

Фото: Patrick Schneider / unsplash.com

В Алтайском крае в ночь на 16 февраля ожидается до 20 градусов мороза, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Температура -10...-15 градусов, местами до -20. Местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с", – говорится в сообщении.

В Барнауле при этом термометры покажут -12...-14 градусов. В начале ночи возможен небольшой снег, местами на дорогах гололедица.