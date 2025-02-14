Amic.ru выяснил, есть ли предпосылки, что весна-2025 на Алтае начнется раньше многолетних дат

14 февраля 2025, 06:20, ИА Амител

Ледоход на Оби / Фото: Екатерина Смолихина / из архива amic.ru

Всего две недели отделяют нас от окончания зимы, и многие россияне уже задаются вопросом: когда же начнется метеорологическая весна? В интернете все чаще звучат экспертные мнения о том, что во многих регионах из-за климатических аномалий это произойдет быстрее, чем обычно. Есть ли предпосылки, что весна 2025 года на Алтае будет ранней? Об этом читайте на amic.ru.

В Алтайском крае будет ранняя весна?

Весна в 2025 году в южных регионах Сибири начнется раньше обычного. Об этом "Российской газете" еще в январе заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она уточнила, что погода в марте от Новосибирска до предгорий Алтая ожидается заметно мягче, чем обычно.

О том, что период снеготаяния в Алтайском крае на фоне аномально теплой зимы начнется чуть раньше многолетних сроков, со ссылкой на климатолога Людмилу Долгачеву пишет и NGS22.RU. Эксперт также сообщила, что в первой декаде марта температура в регионе будет немного выше среднемесячных значений. Однако с уверенностью говорить о том, что весна начнется раньше, она не берется.

А что говорят об этом алтайские синоптики?

Заместитель начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер сообщил amic.ru, что метеорологические процессы быстро меняются, и достоверные данные по синоптическим картам можно получить только на ближайшие три дня. Сейчас долгосрочного прогноза на март еще нет, и все разговоры о ранней весне преждевременны.

"Март на юге Западной Сибири – это зимний месяц, климатическая весна приходится только на его третью декаду. И в середине февраля нет надежных предпосылок, чтобы утверждать, что весна 2025 года будет ранней. Пока Новосибирск нам даже не прислал предварительный прогноз на март", – объяснил Александр Люцигер.