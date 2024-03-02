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До -21 градуса похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Ранее в Гидрометцентре рассказывали, что настоящая весна придет в регион только к концу месяца

02 марта 2024, 16:01, ИА Амител

Зимний закат / Фото: unsplash.com
Зимний закат / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в ночь на 3 марта похолодает до -21 градуса, сообщают в Гидрометцентре региона.

"Ночью 3 марта температура -17...-21 градус, местами до -11 градусов. Местами небольшой, в предгорьях умеренный снег. Утром местами туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с", – сказано в прогнозе.

При этом уже днем в воскресенье потеплеет до -4...-9 градусов.

Накануне в Гидрометцентре рассказали, что настоящая весна придет в регион только к концу месяца.

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Гость

20:24:07 02-03-2024

а лето придет в июне

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Юрий

20:47:41 02-03-2024

Говорят одно а за окном совершенно другая погода.за что только платят бестолочам

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Гость

11:18:35 03-03-2024

Юрий (20:47:41 02-03-2024) Говорят одно а за окном совершенно другая погода.за что толь... Оплатил им жизнь собакам серым

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Евгений

14:52:37 03-03-2024

Юрий (20:47:41 02-03-2024) Говорят одно а за окном совершенно другая погода.за что толь... А откуда брать данные для прогнозирования? Ничего нет. Вот и высасывают из пальца. Авось угадают!

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Гость

16:27:39 03-03-2024

Их на Гисметео забанили?

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