До -21 градуса похолодает в Алтайском крае в ближайшее время
Ранее в Гидрометцентре рассказывали, что настоящая весна придет в регион только к концу месяца
02 марта 2024, 16:01, ИА Амител
Зимний закат / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в ночь на 3 марта похолодает до -21 градуса, сообщают в Гидрометцентре региона.
"Ночью 3 марта температура -17...-21 градус, местами до -11 градусов. Местами небольшой, в предгорьях умеренный снег. Утром местами туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с", – сказано в прогнозе.
При этом уже днем в воскресенье потеплеет до -4...-9 градусов.
Накануне в Гидрометцентре рассказали, что настоящая весна придет в регион только к концу месяца.
20:24:07 02-03-2024
а лето придет в июне
20:47:41 02-03-2024
Говорят одно а за окном совершенно другая погода.за что только платят бестолочам
11:18:35 03-03-2024
Юрий (20:47:41 02-03-2024) Говорят одно а за окном совершенно другая погода.за что толь... Оплатил им жизнь собакам серым
14:52:37 03-03-2024
Юрий (20:47:41 02-03-2024) Говорят одно а за окном совершенно другая погода.за что толь... А откуда брать данные для прогнозирования? Ничего нет. Вот и высасывают из пальца. Авось угадают!
16:27:39 03-03-2024
Их на Гисметео забанили?