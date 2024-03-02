До -21 градуса похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Ранее в Гидрометцентре рассказывали, что настоящая весна придет в регион только к концу месяца

02 марта 2024, 16:01, ИА Амител

Зимний закат / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в ночь на 3 марта похолодает до -21 градуса, сообщают в Гидрометцентре региона.

"Ночью 3 марта температура -17...-21 градус, местами до -11 градусов. Местами небольшой, в предгорьях умеренный снег. Утром местами туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с", – сказано в прогнозе.

При этом уже днем в воскресенье потеплеет до -4...-9 градусов.

Накануне в Гидрометцентре рассказали, что настоящая весна придет в регион только к концу месяца.