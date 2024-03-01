Синоптики рассказали, какой будет погода на 8 Марта и когда ждать настоящей весны

К празднику в Алтайский край придет теплый циклон, который продлится около пяти дней

01 марта 2024, 17:07, ИА Амител

Подснежники весной / Фото: pixabay.com

На праздник 8 Марта в Алтайском крае будет тепло. Но настоящая весна придет в регион только к концу месяца. Об этом рассказал заместитель начальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер на заседании комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период в администрации Барнаула. Также он сообщил, что в ближайшее время сюрпризов от погоды не будет.

"В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Будут наблюдаться ночные отрицательные температуры до -17 градусов, дневные – от -3 до -7. С понедельника будет наблюдаться похолодание, ночные температуры будут достигать до -25 градусов по краю", – отметил Люцигер.

К 8 марта в Алтайский край придет теплый циклон, который продлится около пяти дней.