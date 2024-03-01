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Синоптики рассказали, какой будет погода на 8 Марта и когда ждать настоящей весны

К празднику в Алтайский край придет теплый циклон, который продлится около пяти дней

01 марта 2024, 17:07, ИА Амител

Подснежники весной / Фото: pixabay.com
Подснежники весной / Фото: pixabay.com

На праздник 8 Марта в Алтайском крае будет тепло. Но настоящая весна придет в регион только к концу месяца. Об этом рассказал заместитель начальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер на заседании комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период в администрации Барнаула. Также он сообщил, что в ближайшее время сюрпризов от погоды не будет.

"В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Будут наблюдаться ночные отрицательные температуры до -17 градусов, дневные – от -3 до -7. С понедельника будет наблюдаться похолодание, ночные температуры будут достигать до -25 градусов по краю", – отметил Люцигер.

К 8 марта в Алтайский край придет теплый циклон, который продлится около пяти дней.

"Стабильное повышение дневных температур ожидается только к концу третьей декады марта", – подчеркнул метеоролог.

Март / Фото: unsplash.com/Glen Carrie

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Комментарии 1

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Олег

21:26:17 01-03-2024

ночные температуры будут достигать до -25 градусов по краю
В курсе Люцигер о размерах края?
Правильная погода - днем в понедельник -4

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