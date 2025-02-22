До -22 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

По северу региона местами выпадет небольшой снег

22 февраля 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: Patrick Schneider / unsplash.com

Морозная погода установится в Алтайском крае в ночь на 23 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -12...-17 градусов, а местами похолодает до -22. Преимущественно будет без осадков, по северу местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле тем временем ожидается -15...-17 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость ветра – до 7 м/c.

Ранее сообщили, что около нормы или выше на один градус ожидается среднемесячная температура в марте в Алтайском крае. При этом синоптики прогнозируют две волны похолодания.