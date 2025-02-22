До -22 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время
По северу региона местами выпадет небольшой снег
22 февраля 2025, 20:30, ИА Амител
Морозная погода установится в Алтайском крае в ночь на 23 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит -12...-17 градусов, а местами похолодает до -22. Преимущественно будет без осадков, по северу местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле тем временем ожидается -15...-17 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость ветра – до 7 м/c.
Ранее сообщили, что около нормы или выше на один градус ожидается среднемесячная температура в марте в Алтайском крае. При этом синоптики прогнозируют две волны похолодания.
20:39:43 22-02-2025
так каждое утро минус 20
20:55:27 22-02-2025
а если нет? г-н Савин Дмитрий Сергеевич, Начальник Алтайского ЦГМС, съест свой галстук? или ему пофиг?
22:49:00 22-02-2025
Где это места с -22.
-10 ночью в Барнауле.
08:44:57 23-02-2025
Олег (22:49:00 22-02-2025) Где это места с -22.-10 ночью в Барнауле....
В предгорьях
09:04:30 23-02-2025
Олег (22:49:00 22-02-2025) Где это места с -22.-10 ночью в Барнауле.... Минус 18 в первомайском районе село Б. Ключи
15:23:37 23-02-2025
Олег (22:49:00 22-02-2025) Где это места с -22.-10 ночью в Барнауле.... В Павловске