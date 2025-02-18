Длительные осадки и две волны похолодания: прогноз погоды на март в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют, что в первый месяц весны на Алтае снега выпадет больше нормы

18 февраля 2025, 14:21, ИА Амител

Снег / Фото: unsplash.com / Chandler Cruttenden

Около нормы или выше на один градус ожидается среднемесячная температура в марте в Алтайском крае. При этом синоптики прогнозируют две волны похолодания: до -25°C столбики термометров опустятся в ночь на 7 и 8 марта, а в конце третьей декады возможны ночные морозы до -20°C. Такой предварительный прогноз на месяц дал Новосибирский ЦГМС.

"Среднемесячная температурная норма в Алтайском крае для марта -4...-8°C. По предварительным данным, у нас никаких аномалий не прослеживается. Более точный прогноз придет через две недели. Но если в конце первой и третьей декады ударят морозы сильнее 20°C, климатическая весна отложится как минимум на начало апреля", – сообщил amic.ru замначальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

При этом общее количество осадков на большей части территории, как прогнозирует Новосибирск, выпадет в марте больше нормы. Ожидается, что они будут различной интенсивности и пройдут в отдельные дни первой и в большинстве дней второй и третьей декад.