Длительные осадки и две волны похолодания: прогноз погоды на март в Алтайском крае
Синоптики прогнозируют, что в первый месяц весны на Алтае снега выпадет больше нормы
18 февраля 2025, 14:21, ИА Амител
Около нормы или выше на один градус ожидается среднемесячная температура в марте в Алтайском крае. При этом синоптики прогнозируют две волны похолодания: до -25°C столбики термометров опустятся в ночь на 7 и 8 марта, а в конце третьей декады возможны ночные морозы до -20°C. Такой предварительный прогноз на месяц дал Новосибирский ЦГМС.
"Среднемесячная температурная норма в Алтайском крае для марта -4...-8°C. По предварительным данным, у нас никаких аномалий не прослеживается. Более точный прогноз придет через две недели. Но если в конце первой и третьей декады ударят морозы сильнее 20°C, климатическая весна отложится как минимум на начало апреля", – сообщил amic.ru замначальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.
При этом общее количество осадков на большей части территории, как прогнозирует Новосибирск, выпадет в марте больше нормы. Ожидается, что они будут различной интенсивности и пройдут в отдельные дни первой и в большинстве дней второй и третьей декад.
14:25:33 18-02-2025
муть...или так или этак...
14:44:53 18-02-2025
Так! Какое то время назад обещали раннюю весну, но что то пошло не так
22:24:08 18-02-2025
Опять америкосы виноваты ☹️
14:06:12 19-02-2025
Хоть бы лето было прохладное, после такой теплой зимы, а то в том году такая жара стояла в алтайском крае, каждый день было +30 это жесть, со страхом ждёшь лето, быстрее бы оно вообще пролетело