До -23 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время
Осадков при этом не ожидается
23 ноября 2024, 18:48, ИА Амител
Фото: Aaron Burden / unsplash.com
Сильный мороз ударит по Алтайскому краю в ночь на 24 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит -11...-16 градусов, но местами похолодает до -18...-23 градусов. В Барнауле ожидается -13...-15.
Преимущественно будет без осадков. На дорогах местами сохранится сильная гололедица. Ветер подует южный, 2-7 м/с.
Днем 24 ноября термометры покажут уже -5...-10 градусов, а местами по югу потеплеет до -4...+1 градуса.
22:57:37 23-11-2024
не правда, по прогнозу у яндекса -13
07:21:28 24-11-2024
ну вот как я и говорил, обманули, да же яндекс не угадал всего то -6
11:20:20 24-11-2024
Гость (07:21:28 24-11-2024) ну вот как я и говорил, обманули, да же яндекс не угадал все... Гнать в шею нужно таких "предсказателей"