НОВОСТИПогода в Барнауле

До -23 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Осадков при этом не ожидается

23 ноября 2024, 18:48, ИА Амител

Фото: Aaron Burden / unsplash.com
Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Сильный мороз ударит по Алтайскому краю в ночь на 24 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит -11...-16 градусов, но местами похолодает до -18...-23 градусов. В Барнауле ожидается -13...-15.

Преимущественно будет без осадков. На дорогах местами сохранится сильная гололедица. Ветер подует южный, 2-7 м/с.

Днем 24 ноября термометры покажут уже -5...-10 градусов, а местами по югу потеплеет до -4...+1 градуса.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Гость

22:57:37 23-11-2024

не правда, по прогнозу у яндекса -13

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Гость

07:21:28 24-11-2024

ну вот как я и говорил, обманули, да же яндекс не угадал всего то -6

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Гость

11:20:20 24-11-2024

Гость (07:21:28 24-11-2024) ну вот как я и говорил, обманули, да же яндекс не угадал все... Гнать в шею нужно таких "предсказателей"

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