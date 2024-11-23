До -23 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Осадков при этом не ожидается

23 ноября 2024, 18:48, ИА Амител

Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Сильный мороз ударит по Алтайскому краю в ночь на 24 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит -11...-16 градусов, но местами похолодает до -18...-23 градусов. В Барнауле ожидается -13...-15.

Преимущественно будет без осадков. На дорогах местами сохранится сильная гололедица. Ветер подует южный, 2-7 м/с.

Днем 24 ноября термометры покажут уже -5...-10 градусов, а местами по югу потеплеет до -4...+1 градуса.