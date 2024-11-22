Ожидается небольшой снег и несильный мороз

22 ноября 2024, 11:11, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с телеканалом "360" рассказал, какая погода ждет Западную Сибирь в новогоднюю ночь.

По его данным, в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается примерно 20 градусов мороза и небольшой снег.

Ранее Ильин сообщил, что в Сибири во второй половине ноября температуры превышают норму на 15-17 градусов. А руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что Сибирь накроет "колоссальная аномалия" в виде необычайно теплой погоды.