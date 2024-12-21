До -23 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Преимущественно будет без осадков

21 декабря 2024, 19:30, ИА Амител

Деревья, покрытые снегом / Фото: Anne Nygård / unsplash.com

Мороз ударит по Алтайскому краю в ночь на понедельник, 23 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит -13...-18 градусов, в Барнауле будет -15... -17, а местами по региону похолодает до -23.

Преимущественно без осадков, местами по востоку и в Барнауле небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с.

Днем 23 декабря термометры покажут -9... -14 градусов. Как и ночью, в светлое время суток будет преимущественно без осадков с небольшим снегом местами по востоку.