До -23 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время
Преимущественно будет без осадков
21 декабря 2024, 19:30, ИА Амител
Деревья, покрытые снегом / Фото: Anne Nygård / unsplash.com
Мороз ударит по Алтайскому краю в ночь на понедельник, 23 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит -13...-18 градусов, в Барнауле будет -15... -17, а местами по региону похолодает до -23.
Преимущественно без осадков, местами по востоку и в Барнауле небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с.
Днем 23 декабря термометры покажут -9... -14 градусов. Как и ночью, в светлое время суток будет преимущественно без осадков с небольшим снегом местами по востоку.
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