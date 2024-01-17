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До -27 и "черное небо". О погоде в Алтайском крае 17 января

День пройдет без осадков. На дорогах местами гололедица

17 января 2024, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

От -16 до -21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 17 января. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами будет холоднее – от -22 до -27 градусов.

День пройдет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле ожидается от -19 до -21 градуса. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Напомним, что в Барнауле и Бийске продолжает действовать режим "черного неба" – метеоусловия способствуют скоплению в воздухе вредных веществ.

Алтайский край Погода

Комментарии 1

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Гость

08:47:25 17-01-2024

У меня с Алтайки обычно Барнаул хорошо видно. Но со вчерашнего дня один дым. Это в какой-нибудь страшилки означает бы, что там происходят какие-то "темные делишки" или сконцентрировано всё зло мира!!! Жесть, одним словом)))

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