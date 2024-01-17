До -27 и "черное небо". О погоде в Алтайском крае 17 января
День пройдет без осадков. На дорогах местами гололедица
17 января 2024, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -16 до -21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 17 января. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами будет холоднее – от -22 до -27 градусов.
День пройдет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле ожидается от -19 до -21 градуса. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Напомним, что в Барнауле и Бийске продолжает действовать режим "черного неба" – метеоусловия способствуют скоплению в воздухе вредных веществ.
08:47:25 17-01-2024
У меня с Алтайки обычно Барнаул хорошо видно. Но со вчерашнего дня один дым. Это в какой-нибудь страшилки означает бы, что там происходят какие-то "темные делишки" или сконцентрировано всё зло мира!!! Жесть, одним словом)))