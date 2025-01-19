До -3 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 января
В отдельных районах выпадет небольшой снег
19 января 2025, 06:00, ИА Амител
Фото: Bob Canning / unsplash.com
Теплая погода установится в Алтайском крае днем 19 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит -3...-8 градусов. В отдельных районах будет небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, по западу местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле ожидается от 5 до 7 градусов ниже нуля. Преимущественно без осадков. Скорость ветра составит до 7 м/с.
10:12:57 19-01-2025
потепление будет в крае и барнауле
17:22:54 19-01-2025
нет, судя по синичкам на кормушке, будет дубак дня через 3, минус 30. а потепление несущественно и не заметно из за СИЛЬНОГО ветра который будет через 2 дня.
06:23:18 20-01-2025
Гость (17:22:54 19-01-2025) нет, судя по синичкам на кормушке, будет дубак дня через 3, ... По сайту Гисметео это заметно. Уже неделю как.