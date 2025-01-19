НОВОСТИПогода в Барнауле

До -3 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 января

В отдельных районах выпадет небольшой снег

19 января 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Bob Canning / unsplash.com
Фото: Bob Canning / unsplash.com

Теплая погода установится в Алтайском крае днем 19 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -3...-8 градусов. В отдельных районах будет небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, по западу местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от 5 до 7 градусов ниже нуля. Преимущественно без осадков. Скорость ветра составит до 7 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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дима егоров

10:12:57 19-01-2025

потепление будет в крае и барнауле

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Гость

17:22:54 19-01-2025

нет, судя по синичкам на кормушке, будет дубак дня через 3, минус 30. а потепление несущественно и не заметно из за СИЛЬНОГО ветра который будет через 2 дня.

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Гость

06:23:18 20-01-2025

Гость (17:22:54 19-01-2025) нет, судя по синичкам на кормушке, будет дубак дня через 3, ... По сайту Гисметео это заметно. Уже неделю как.

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