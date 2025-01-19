До -3 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 января

В отдельных районах выпадет небольшой снег

19 января 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Bob Canning / unsplash.com

Теплая погода установится в Алтайском крае днем 19 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -3...-8 градусов. В отдельных районах будет небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, по западу местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от 5 до 7 градусов ниже нуля. Преимущественно без осадков. Скорость ветра составит до 7 м/с.