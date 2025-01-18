Вильфанд: декабрь 2024 года стал самым теплым в России за всю историю наблюдений

В первой пятерке по высоким температурам оказались в том числе регионы Сибири

18 января 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: Ian Schneider / unsplash.com

Декабрь 2024 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его данным, минувший месяц был самым теплым не на всей территории.

"Это средние температуры по всем субъектам Российской Федерации. В первую пятерку вошли регионы Сибири, Севера и Дальнего Востока", – сказал он.

По его словам, там были зафиксированы многочисленные рекордные значения.

Ранее Вильфанд предрек опасные явления из-за аномально теплой погоды в Алтайском крае.