Вильфанд: декабрь 2024 года стал самым теплым в России за всю историю наблюдений
В первой пятерке по высоким температурам оказались в том числе регионы Сибири
18 января 2025, 15:30, ИА Амител
Фото: Ian Schneider / unsplash.com
Декабрь 2024 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его данным, минувший месяц был самым теплым не на всей территории.
"Это средние температуры по всем субъектам Российской Федерации. В первую пятерку вошли регионы Сибири, Севера и Дальнего Востока", – сказал он.
По его словам, там были зафиксированы многочисленные рекордные значения.
Ранее Вильфанд предрек опасные явления из-за аномально теплой погоды в Алтайском крае.
15:57:53 18-01-2025
Барнаул. Декабрь 2024 г. Норма среднемесячной температуры декабря: -13.1°. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: -11.1°. Отклонение от нормы: +2.0°.
Норма суммы осадков в декабре: 32 мм. Выпало осадков: 15 мм. Эта сумма составляет 48% от нормы.
Самая низкая температура воздуха (-28.0°) была 25 декабря. Самая высокая температура воздуха (0.3°) была 15 декабря.
Для Барнаула это был почти обычный декабрь. А вот январь пока идет с аномалией +8° (средняя температура на 8 градусов выше среднемноголетних значений), это может вытянуть на рекорд.
16:00:32 18-01-2025
Странно. А почему СГК не в курсе, что декабрь был самым теплым за всю историю и начислил не самые низкие ГКал. Не порядок, нужно пересчитать. Январь похоже будет опять самым тёплым за всю историю. За январь сразу нужно считать правильно с самыми низкими потреблёнными ГКал.
17:26:20 19-01-2025
Гость (16:00:32 18-01-2025) Странно. А почему СГК не в курсе, что декабрь был самым тепл... потому что поставьте оборудование нормальное! и хватит кивать на всех, сами то о себе можете позаботиться?
16:20:45 18-01-2025
Да, капитан Очевидность!
17:27:22 19-01-2025
был декабрь БЕЗ снега и +5, алё