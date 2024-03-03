До -4 и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 3 марта

Местами по региону подует порывистый ветер

03 марта 2024, 06:00, ИА Амител

Снежинка / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае днем 3 марта ожидается -4...-9 градусов, а местами выпадет небольшой снег, рассказали в Гидрометцентре региона.

На некоторых участках дорог также сохранится гололедица.

Ветер подует северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что настоящая весна придет в регион только к концу месяца.