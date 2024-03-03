До -4 и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 3 марта
Местами по региону подует порывистый ветер
03 марта 2024, 06:00, ИА Амител
Снежинка / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае днем 3 марта ожидается -4...-9 градусов, а местами выпадет небольшой снег, рассказали в Гидрометцентре региона.
На некоторых участках дорог также сохранится гололедица.
Ветер подует северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что настоящая весна придет в регион только к концу месяца.
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