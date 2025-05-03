До -5 градусов похолодает в Алтайском крае в ночь на 4 мая

Дождей и снега не ожидается

03 мая 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Keagan Henman / unsplash.com

Холодная погода установится в Алтайском крае в ночь на 4 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, но местами термометры покажут до +5. Преимущественно без осадков.

Ветер подует со скоростью 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

При этом днем 4 мая в крае будет +12...+17 градусов, а местами по югу потеплеет до +22. Местами небольшой дождь и ветер с порывами до 15 м/с.