В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за паводка и пожароопасности

Возможно затопление прибрежных территорий сел Сростки и Полеводка

03 мая 2025, 13:59, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение в связи с опасностью возникновения пожаров и затопления прибрежных территорий двух сел.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, с 3 по 5 мая в крае сохранится высокая пожароопасность (4-й класс), а в Угловском и Рубцовском районах в эти дни она будет чрезвычайной (максимальный, 5-й класс).

Также в период 2–4 мая из-за осадков продолжится подъем уровня воды на Катуни в районе села Сростки до 480–540 см при опасной отметке 530 см.

"Возможно затопление прибрежных территорий сел Сростки и Полеводка", – предупреждают метеорологи.

В телеграм-канале "Республика Алтай в Telegram" накануне поделились кадрами разбушевавшейся Катуни.

С 11 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности, растительных остатков и других горючих отходов на всех категориях земель.