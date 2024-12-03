Снег пойдет не везде, однако все дороги покроет сильная гололедица

03 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Сосульки / Фото: Izzy Park / unsplash.com

До -7 градусов опустится температура в Алтайском крае 3 декабря. Об этом рассказали в краевом Гидрометцентре.

По региону температура составит -2...-7 градусов. Где-то может пойти небольшой снег. На дорогах будет сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами ожидаются порывы до 12 м/с.

В Барнауле же столбики термометров окажутся на отметках -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков. Дороги так же, как и во всем регионе, будут скованы сильной гололедицей.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.