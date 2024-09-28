До -8 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Снега не ожидается

28 сентября 2024, 16:29, ИА Амител

Мороз / Источник фото: unsplas.com

Минусовая температура установится в Алтайском крае в ночь на 29 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Температура -3...+2 градуса, в предгорьях местами до -8. В Барнауле ожидается -1...-3 градуса", – говорится в сообщении.

При этом осадков синоптики не прогнозируют. Ветер подует южный, 3-8 м/с.

Днем 29-го числа потеплеет до +10...+15 градусов, а местами по западу термометры покажут до 20 градусов выше нуля.