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До -8 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Снега не ожидается

28 сентября 2024, 16:29, ИА Амител

Мороз / Источник фото: unsplas.com
Мороз / Источник фото: unsplas.com

Минусовая температура установится в Алтайском крае в ночь на 29 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Температура -3...+2 градуса, в предгорьях местами до -8. В Барнауле ожидается -1...-3 градуса", – говорится в сообщении.

При этом осадков синоптики не прогнозируют. Ветер подует южный, 3-8 м/с.

Днем 29-го числа потеплеет до +10...+15 градусов, а местами по западу термометры покажут до 20 градусов выше нуля.

Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Гость

22:26:22 29-09-2024

АК размером с 3 франции, если на семинском снег, то это не "о погоде на Алтае"

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Гость

07:13:55 30-09-2024

Гость (22:26:22 29-09-2024) АК размером с 3 франции, если на семинском снег, то это не "... настало время интересных историй. (тут должен сидеть кот под лампой)
для тупых математиков поясню. площадь АК 168 т.кв.км, площадь Франции 647 т.кв.км. как ты собрался АК на Францию 3 раза натянуть?

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