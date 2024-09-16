Вильфанд заявил, что 2024 год может стать самым теплым в России

По данным метеоролога, нынешний август оказался вторым самым теплым с 1891 года, уступая лишь августу 2023-го

16 сентября 2024, 08:44, ИА Амител

Отдых на пляже / Фото: unsplash.com

2024 год может стать самым теплым в истории метеонаблюдений в России, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдения. В большой степени вероятности этот год будет самым теплым", – сказал специалист, опираясь на данные экспресс-анализа погоды.

Метеоролог предположил, что океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья может способствовать охлаждению атмосферы, но девять месяцев текущего года были крайне теплыми.

Также Вильфанд указал, что август 2024 года оказался вторым самым жарким с 1891 года, уступая лишь августу 2023-го.