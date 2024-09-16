Вильфанд заявил, что 2024 год может стать самым теплым в России
По данным метеоролога, нынешний август оказался вторым самым теплым с 1891 года, уступая лишь августу 2023-го
16 сентября 2024, 08:44, ИА Амител
2024 год может стать самым теплым в истории метеонаблюдений в России, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдения. В большой степени вероятности этот год будет самым теплым", – сказал специалист, опираясь на данные экспресс-анализа погоды.
Метеоролог предположил, что океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья может способствовать охлаждению атмосферы, но девять месяцев текущего года были крайне теплыми.
Также Вильфанд указал, что август 2024 года оказался вторым самым жарким с 1891 года, уступая лишь августу 2023-го.
09:01:23 16-09-2024
Получаетсяих рассказа что Барнаул не Россия?
09:42:17 16-09-2024
Гость (09:01:23 16-09-2024) Получаетсяих рассказа что Барнаул не Россия?... дожди зимние и летняя жара в 2024м (хоть и с дождями, но жару это не отменило) не в Барнауле были?
10:56:09 16-09-2024
Гость (09:01:23 16-09-2024) Получаетсяих рассказа что Барнаул не Россия?... А вы еще сомневаетесь?
12:33:26 16-09-2024
В центральной России- да...А у нас такого сентября холодного давно не было. Но как известно , если где- то густо, то где- то пусто. Вот и с погодой даже- все в Москве))