До -9 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Температура воздуха резко опустится в ночь на 18 октября

17 октября 2024, 20:00, ИА Амител

Изморозь / Фото: https://pxhere.com

Синоптики обещают похолодание в Алтайском крае в ночь на 18 октября. Столбики термометров покажут -9 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, осадков в крае не ожидается.

Ветер подует северо-восточный со скоростью 2-7 м/с.

В утренние часы местами будет туман, изморозь и гололедные явления.