До -9 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время
Температура воздуха резко опустится в ночь на 18 октября
17 октября 2024, 20:00, ИА Амител
Изморозь / Фото: https://pxhere.com
Синоптики обещают похолодание в Алтайском крае в ночь на 18 октября. Столбики термометров покажут -9 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.
Согласно прогнозу, осадков в крае не ожидается.
Ветер подует северо-восточный со скоростью 2-7 м/с.
В утренние часы местами будет туман, изморозь и гололедные явления.
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