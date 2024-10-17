Туман, изморозь и гололед. О погоде в Алтайском крае 17 октября

Снега и дождя в регионе не ожидается

17 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Изморозь / Фото: https://pxhere.com/

17 октября в Алтайском крае не будет осадков, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в крае составит +4...+9 градусов. В Барнауле термометры покажут +5...+7 градусов. При этом утром местами будет туман, изморозь и гололедные явления.

Ветер подует северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.