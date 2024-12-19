В утренние часы местами изморозь

19 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

До -9 градусов поднимется температура в Алтайском крае днем 19 декабря. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -4...-9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами ожидается изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле же столбики термометров покажут -6...-8 градусов. Также преимущественно без осадков и на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.