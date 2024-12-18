Будет преимущественно без осадков

18 декабря 2024, 15:40, ИА Амител

Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Ближайшие двое суток Алтайский край будет находиться во власти антициклона, с которым в регионе установится спокойная и преимущественно без осадков погода. В утренние часы местами возможна изморозь, а на дорогах – гололедица. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 19 декабря температура воздуха в восточных и предгорных районах понизится до -20...-25°С, а на большей части региона в эту и следующую ночь она будет колебаться от -13 до -18 градусов. Днем в четверг ожидается от -4 до -9°С, а 20 декабря – от 0 до -5°С", – сообщила синоптик.

Снег 20 декабря пойдет в южных районах, а уже в ночь на субботу осадки ожидаются на большей части территории края. Снег различной интенсивности прогнозируют синоптики и 22 декабря. В отдельных районах 21 и 22 декабря поднимется слабая метель.

В ночь на субботу будет от -6 до -11 градусов, по востоку холоднее – там до -16°С. Днем – от -2 до -7. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут -10...-15 градусов, днем – от -15 до -20.