До +1 градуса потеплеет в Алтайском крае 2 декабря
Местами ожидается порывистый ветер
02 декабря 2024, 06:00, ИА Амител
Фото: Allison Batley / unsplash.com
Теплая погода установится в Алтайском крае 2 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха днем составит -4...-9 градусов, а по югу местами ожидается до +1. В Барнауле термометры покажут -6...-8 градусов.
На большей части территории региона также будет небольшой снег, местами слабые метели и гололедица.
Ветер подует западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
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