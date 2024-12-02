До +1 градуса потеплеет в Алтайском крае 2 декабря

Местами ожидается порывистый ветер

02 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: Allison Batley / unsplash.com

Теплая погода установится в Алтайском крае 2 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит -4...-9 градусов, а по югу местами ожидается до +1. В Барнауле термометры покажут -6...-8 градусов.

На большей части территории региона также будет небольшой снег, местами слабые метели и гололедица.

Ветер подует западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.