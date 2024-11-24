До +1 градуса потеплеет в Алтайском крае 24 ноября

Местами ожидается порывистый ветер

24 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: Izzy Park / unsplash.com

В Алтайском крае днем 24 ноября термометры покажут -5...-10 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

При этом по югу местами будет -4...+1 градус. А в Барнауле ожидается от -5 до -7.

Преимущественно без осадков, но по северо-востоку местами выпадет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.