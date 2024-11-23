Вильфанд заявил об исключительно высокой температуре в Западной Сибири
Метеоролог назвал причину такого явления
23 ноября 2024, 17:02, ИА Амител
Фото: unsplash.com / Kyra Kleijnen
В Западной Сибири наблюдается исключительно высокая температура, которая на 16 градусов выше нормы. Об этом агентству ТАСС сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Положительные аномалии температуры наблюдаются и в других частях страны: в Якутии и Салехарде она на 16-18 градусов выше нормы и на 6-8 градусов – на Урале. По словам метеоролога, это обусловлено циклоническим влиянием, которое происходит в основном на европейской территории.
Температура понизится только 23 ноября в Алтайском крае, а также в Новосибирской, Омской и Томской областях. Но потом снова станет тепло.
17:12:55 23-11-2024
Это слишком громко звучит для Барнаула. Последнюю неделю у нас было на 3-7 градусов теплее нормы. В среднем за ноябрь аномалия +3,0°С. Никакой исключительно высокой аномалии у нас нет.
19:31:02 23-11-2024
Гость (17:12:55 23-11-2024) Это слишком громко звучит для Барнаула. Последнюю неделю у н... Че ты хочешь? Метеорологи смотрят погоду на яндексе
21:49:52 23-11-2024
Гость (17:12:55 23-11-2024) Это слишком громко звучит для Барнаула. Последнюю неделю у н... ты что-ли прям истинная Сибирь? почитай про определение Сибири то.
22:35:42 23-11-2024
Гость (21:49:52 23-11-2024) ты что-ли прям истинная Сибирь? почитай про определение Сиби... И что там написано? Что в здесь должно быть минус 38 летом и минус 80 в ноябре вечно?😆
21:10:28 23-11-2024
А была бы вся зима такая - никто бы не запереживал.
02:17:56 24-11-2024
Достало уже это тепло грязища вместе с ним и гололед к тому же . Зимой даже на чистой машине не поездить. Хотя бы минус 15-.20 это нормально было бы.
16:25:25 24-11-2024
погода- чистый кайф! эх, всю бы зиму такую, как сегодня)