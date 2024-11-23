Вильфанд заявил об исключительно высокой температуре в Западной Сибири

Метеоролог назвал причину такого явления

23 ноября 2024, 17:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Kyra Kleijnen

В Западной Сибири наблюдается исключительно высокая температура, которая на 16 градусов выше нормы. Об этом агентству ТАСС сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Положительные аномалии температуры наблюдаются и в других частях страны: в Якутии и Салехарде она на 16-18 градусов выше нормы и на 6-8 градусов – на Урале. По словам метеоролога, это обусловлено циклоническим влиянием, которое происходит в основном на европейской территории.

Температура понизится только 23 ноября в Алтайском крае, а также в Новосибирской, Омской и Томской областях. Но потом снова станет тепло.