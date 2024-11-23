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Вильфанд заявил об исключительно высокой температуре в Западной Сибири

Метеоролог назвал причину такого явления

23 ноября 2024, 17:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Kyra Kleijnen
Фото: unsplash.com / Kyra Kleijnen

В Западной Сибири наблюдается исключительно высокая температура, которая на 16 градусов выше нормы. Об этом агентству ТАСС сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Положительные аномалии температуры наблюдаются и в других частях страны: в Якутии и Салехарде она на 16-18 градусов выше нормы и на 6-8 градусов – на Урале. По словам метеоролога, это обусловлено циклоническим влиянием, которое происходит в основном на европейской территории.

Температура понизится только 23 ноября в Алтайском крае, а также в Новосибирской, Омской и Томской областях. Но потом снова станет тепло. 

Погода

Комментарии 7

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Гость

17:12:55 23-11-2024

Это слишком громко звучит для Барнаула. Последнюю неделю у нас было на 3-7 градусов теплее нормы. В среднем за ноябрь аномалия +3,0°С. Никакой исключительно высокой аномалии у нас нет.

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Гость

19:31:02 23-11-2024

Гость (17:12:55 23-11-2024) Это слишком громко звучит для Барнаула. Последнюю неделю у н... Че ты хочешь? Метеорологи смотрят погоду на яндексе

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Гость

21:49:52 23-11-2024

Гость (17:12:55 23-11-2024) Это слишком громко звучит для Барнаула. Последнюю неделю у н... ты что-ли прям истинная Сибирь? почитай про определение Сибири то.

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Кхм...

22:35:42 23-11-2024

Гость (21:49:52 23-11-2024) ты что-ли прям истинная Сибирь? почитай про определение Сиби... И что там написано? Что в здесь должно быть минус 38 летом и минус 80 в ноябре вечно?😆

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Кхм...

21:10:28 23-11-2024

А была бы вся зима такая - никто бы не запереживал.

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Альберт

02:17:56 24-11-2024

Достало уже это тепло грязища вместе с ним и гололед к тому же . Зимой даже на чистой машине не поездить. Хотя бы минус 15-.20 это нормально было бы.

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Элен без ребят

16:25:25 24-11-2024

погода- чистый кайф! эх, всю бы зиму такую, как сегодня)

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