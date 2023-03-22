До +1 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 22 марта

На дорогах будет очень скользко

22 марта 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в среду, 22 марта, дневная температура составит от -4 до +1 градуса, сообщают в региональном Гидрометцентре.

"Без осадков. В утренние часы местами в предгорьях изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле сегодня также будет без осадков, термометры покажут -1…+1 градус.