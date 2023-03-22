НОВОСТИПогода в Барнауле

До +1 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 22 марта

На дорогах будет очень скользко

22 марта 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в среду, 22 марта, дневная температура составит от -4 до +1 градуса, сообщают в региональном Гидрометцентре.

"Без осадков. В утренние часы местами в предгорьях изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле сегодня также будет без осадков, термометры покажут -1…+1 градус.

Комментарии 1

  • в ненавистной европе , на юге уже до плюс 30
    22 марта, Гость   Ответить
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