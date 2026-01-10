До +1 и ветер. О погоде в Барнауле 10 января
Погода в Алтайском крае будет ветреной
10 января 2026, 08:00, ИА Амител
Зима в Барнауле / Фото: amic.ru
В Алтайском крае 10 января будет ветрено, в северных районах ожидается снег, а в южных температура может стать плюсовой, сообщает региональный ЦГМС.
В целом по краю термометры покажут -4…-9 градусов, по югу местами до +1. По северу края пройдет снег, может начаться небольшая метель. Подует юго-западный ветер, 8–13 м/с, местами могут быть порывы до 18 м/с.
В Барнауле будет чуть теплее, чем в среднем по региону, – от -4 до -6 градусов, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 8–13 м/с.
18:26:35 10-01-2026
и потом сразу -35. БОГИ