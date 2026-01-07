Парк "Центральный" в Барнауле открыли из-за улучшающейся погоды

Ура! Ура! Ура!

07 января 2026, 12:40, ИА Амител

Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Парк "Центральный" в Барнауле по адресу проспект Социалистический, 11, открыли для посетителей. Общественное пространство закрыли 6 января из-за метели, которая обрушилась на Барнаул.

Что касается погоды, то 7 января в Алтайском крае установится относительно мягкая для середины зимы погода. Однако жителей региона предупреждают о ветре и осадках. Такой прогноз опубликовал краевой Гидрометцентр. Днем температура воздуха по краю составит от -3 до -8 градусов. Ожидается небольшой снег, местами возможны метели. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, при порывах – до 16 метров в секунду.

В Барнауле в дневные часы синоптики прогнозируют -5…-7 градусов. В городе также возможен небольшой снег и слабая метель. Скорость юго-западного ветра составит 8–13 метров в секунду.