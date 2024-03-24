До +12 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 марта

Местами ожидается порывистый ветер

24 марта 2024, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Теплая погода установится в Алтайском крае днем 24 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, термометры в светлое время суток покажут +2...+7 градусов. При этом в предгорьях местами потеплеет до +12, а в Барнауле – до +6.

Преимущественно без осадков, но на дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.