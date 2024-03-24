До +12 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 марта
Местами ожидается порывистый ветер
24 марта 2024, 06:00, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru
Теплая погода установится в Алтайском крае днем 24 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По данным синоптиков, термометры в светлое время суток покажут +2...+7 градусов. При этом в предгорьях местами потеплеет до +12, а в Барнауле – до +6.
Преимущественно без осадков, но на дорогах местами сохранится гололедица.
Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
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