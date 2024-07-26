До 120 вспышек в час. Названа дата пика мощного звездопада Персеиды

Условия наблюдения в 2024 году благоприятные, говорят астрономы

26 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Звездопад / Источник фото: unsplash.com

Звездопад Персеиды достигнет пика активности в ночь на 12 августа, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В этот период можно будет наблюдать около 120 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту в зените. Метеоры представляют собой вспышки от сгорающих в атмосфере Земли небольших небесных тел, источником которых стало облако космической пыли и льда, оставленное кометой 109/Свифта – Туттля. Земля проходит через этот шлейф каждый год.

Область вылета метеоров будет находиться в созвездии Персея, которое дало название потоку. Активная фаза Персеид начнется 10 августа и завершится через сутки после ночи максимума.

Условия наблюдения Персеид в 2024 году благоприятные, их будет сопровождать яркая пара сближающихся Марса и Юпитера, отмечают ученые.