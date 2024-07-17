Когда летом 2024 года пройдут звездопады и как правильно загадать желание?

В июле жители России смогут полюбоваться метеоритными потоками

17 июля 2024, 06:20, ИА Амител

Звезда падает с неба / Фото: www.zastavki.com

Три крупных метеоритных потока пройдут в июле и августе. Жители России смогут наблюдать за несколькими звездопадами. Рассказываем, когда именно стоит внимательнее в вечернее (или ночное) время смотреть на небо. И самое главное – как загадать желание.

Июльские Гамма-Дракониды

Небольшой поток в последний раз проявлял активность в 2017 году. На этот раз он пройдет с 25 по 31 июля, а наибольшая активность ожидается 28 июля. Интенсивность потока составил 5 метеоров в час. Виден в Северном полушарии, но из-за лунного света разглядеть его будет непросто.

Южные Дельта-Аквариды

Очень мощный поток, видимый в Южном полушарии с 12 июля по 23 августа, точное происхождение установить не удалось. В северных широтах практически не виден. В южных условия для наблюдения должны быть более благоприятные. Самый большой пик активности пройдет в конце июля. Тогда будут "падать" около 25 метеоров в час.

Альфа-Каприкорниды

Еще один поток, который отличается очень яркими метеорами. Виден в Южном полушарии, Луна будет оставаться за горизонтом до рассвета и не помешает обзору. Проходит на протяжении июля и начала августа. Интенсивность потока составляет до пяти метеоров в час.

А как правильно загадать желание?

Самый легкий способ загадать желание – увидеть падающую звезду. У вас будет всего несколько секунд, чтобы произнести его вслух. Только не расстраивайтесь сильно, если этого не произойдет.